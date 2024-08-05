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Топинский Никита Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Топинский Пётр Денисович

Мать: Параскева Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Топинская Акилина Андреевна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Топинский Алексей Никитович

Мать ребёнка: Топинская Акилина Андреевна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Топинский Александр Никитович

Мать ребёнка: Топинская Акилина Андреевна

Смерть
Неизвестно

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