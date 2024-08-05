Топинский Никита Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Топинский Пётр Денисович
Мать: Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Сын: Топинский Алексей Никитович
Мать ребёнка: Топинская Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Топинский Александр Никитович
Мать ребёнка: Топинская Акилина Андреевна
Смерть
Неизвестно