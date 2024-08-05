Топинский Алексей Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Сын: Топинский Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Топинская Дарья Ананьевна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Топинская) Аграфена (Агриппина) Алексеевна
Мать ребёнка: Топинская Дарья Ананьевна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Топинский Фёдор Алексеевич
Мать ребёнка: Топинская Дарья Ананьевна
Смерть
1827