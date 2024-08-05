Топинский Алексей Никитович 1763 — найти родственников по фамилии на Familio
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Топинский Алексей Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Топинский Никита Петрович

Мать: Топинская Акилина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Топинская Дарья Ананьевна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Топинский Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Топинская Дарья Ананьевна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Топинская) Аграфена (Агриппина) Алексеевна

Мать ребёнка: Топинская Дарья Ананьевна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Топинский Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Топинская Дарья Ананьевна

Смерть
1827

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