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Топинская Дарья Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топинский Алексей Никитович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Топинский Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Топинский Алексей Никитович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Топинская) Аграфена (Агриппина) Алексеевна

Отец ребёнка: Топинский Алексей Никитович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Топинский Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Топинский Алексей Никитович

Смерть
Неизвестно

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