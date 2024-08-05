Топинская Дарья Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Сын: Топинский Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Топинский Алексей Никитович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Топинская) Аграфена (Агриппина) Алексеевна
Отец ребёнка: Топинский Алексей Никитович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Топинский Фёдор Алексеевич
Отец ребёнка: Топинский Алексей Никитович
Смерть
Неизвестно