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Топинская Акилина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топинский Никита Петрович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Топинский Алексей Никитович

Отец ребёнка: Топинский Никита Петрович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Топинский Александр Никитович

Отец ребёнка: Топинский Никита Петрович

Смерть
Неизвестно

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