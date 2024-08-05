Топинская Акилина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Сын: Топинский Алексей Никитович
Отец ребёнка: Топинский Никита Петрович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Топинский Александр Никитович
Отец ребёнка: Топинский Никита Петрович
Смерть
Неизвестно