Топинская Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топинская Анна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

До 1782

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топинский Иван Петрович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Топинский Иван Иванович

Отец ребёнка: Топинский Иван Петрович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Топинская) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Топинский Иван Петрович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Топинский Трофим Иванович

Отец ребёнка: Топинский Иван Петрович

Смерть
До 1782

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