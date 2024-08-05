Топинская Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиДо 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Топинский Иван Петрович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Топинская) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Топинский Иван Петрович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Топинский Трофим Иванович
Отец ребёнка: Топинский Иван Петрович
Смерть
До 1782