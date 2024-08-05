Соколов Арсений Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти12.01.1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Соколова (Соколова) Марфа Арсеньевна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Соколова) Ефимия Арсеньевна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Воронцова (Соколова) Ирина Арсеньевна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Соколов Дмитрий Арсеньевич
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Егоровна
Смерть
12.01.1824