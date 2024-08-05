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Соколов Арсений Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

12.01.1824

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Соколов Гавриил Елисеевич

Мать: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Соколова (Соколова) Марфа Арсеньевна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Соколова) Ефимия Арсеньевна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Воронцова (Соколова) Ирина Арсеньевна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Соколов Дмитрий Арсеньевич

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Соколов Иван Арсеньевич

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Егоровна

Смерть
12.01.1824

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