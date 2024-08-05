Воронцова (Соколова) Ирина Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Воронцова) Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Воронцов Гавриил Егорович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Воронцова) Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Воронцов Гавриил Егорович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Воронцова) Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Воронцов Гавриил Егорович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Воронцова) Дарья Гавриловна
Отец ребёнка: Воронцов Гавриил Егорович