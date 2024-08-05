Воронцова (Соколова) Ирина Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Соколова) Ирина Арсеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Соколов Арсений Гаврилович

Мать: Соколова Евдокия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Гавриил Егорович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Воронцова) Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Воронцов Гавриил Егорович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Воронцова) Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Воронцов Гавриил Егорович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Воронцова) Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Воронцов Гавриил Егорович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Воронцова) Дарья Гавриловна

Отец ребёнка: Воронцов Гавриил Егорович

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