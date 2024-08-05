Соколова Евдокия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Соколова (Соколова) Марфа Арсеньевна
Отец ребёнка: Соколов Арсений Гаврилович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Соколова) Ефимия Арсеньевна
Отец ребёнка: Соколов Арсений Гаврилович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Воронцова (Соколова) Ирина Арсеньевна
Отец ребёнка: Соколов Арсений Гаврилович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Соколов Дмитрий Арсеньевич
Отец ребёнка: Соколов Арсений Гаврилович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Соколов Арсений Гаврилович
Смерть
Неизвестно