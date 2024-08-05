Соколова Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Евдокия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Арсений Гаврилович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Соколова (Соколова) Марфа Арсеньевна

Отец ребёнка: Соколов Арсений Гаврилович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Соколова) Ефимия Арсеньевна

Отец ребёнка: Соколов Арсений Гаврилович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Воронцова (Соколова) Ирина Арсеньевна

Отец ребёнка: Соколов Арсений Гаврилович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Соколов Дмитрий Арсеньевич

Отец ребёнка: Соколов Арсений Гаврилович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Соколов Иван Арсеньевич

Отец ребёнка: Соколов Арсений Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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