Соколов Иван Арсеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Соколова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Мария Викторовна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Соколова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Мария Викторовна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Соколова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Мария Викторовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Соколова) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Мария Викторовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Соколова) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Мария Викторовна
Смерть
Неизвестно