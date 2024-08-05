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Соколов Иван Арсеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Соколов Арсений Гаврилович

Мать: Соколова Евдокия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Мария Викторовна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Соколова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Мария Викторовна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Соколова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Мария Викторовна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Соколова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Мария Викторовна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Соколова) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Мария Викторовна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Соколова) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Мария Викторовна

Смерть
Неизвестно

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