Соколова Мария Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Соколова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Арсеньевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Соколова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Арсеньевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Соколова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Арсеньевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Соколова) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Арсеньевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Соколова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Арсеньевич
Смерть
Неизвестно