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Соколова Мария Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Иван Арсеньевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Соколова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Арсеньевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Соколова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Арсеньевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Соколова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Арсеньевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Соколова) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Арсеньевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Соколова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Арсеньевич

Смерть
Неизвестно

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