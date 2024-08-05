Воронцов Гавриил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Воронцова) Екатерина Гавриловна
Мать ребёнка: Воронцова (Соколова) Ирина Арсеньевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Воронцова) Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Воронцова (Соколова) Ирина Арсеньевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Воронцова) Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Воронцова (Соколова) Ирина Арсеньевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Воронцова) Дарья Гавриловна
Мать ребёнка: Воронцова (Соколова) Ирина Арсеньевна
Смерть
Неизвестно