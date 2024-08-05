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Воронцов Гавриил Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронцова (Соколова) Ирина Арсеньевна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Воронцова) Екатерина Гавриловна

Мать ребёнка: Воронцова (Соколова) Ирина Арсеньевна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Воронцова) Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Воронцова (Соколова) Ирина Арсеньевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Воронцова) Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Воронцова (Соколова) Ирина Арсеньевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Воронцова) Дарья Гавриловна

Мать ребёнка: Воронцова (Соколова) Ирина Арсеньевна

Смерть
Неизвестно

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