Соколов Гавриил Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: (Соколова) Пелагея Гавриловна
Мать ребёнка: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна
Сын: Соколов Арсений Гаврилович
Мать ребёнка: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна
Сын: Соколов Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна
Мать ребёнка: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна
Сын: Соколов Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна
Мать ребёнка: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна
Дочь: (Соколова) Дарья Гавриловна
Мать ребёнка: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна
Дочь: (Соколова) Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна
Дочь: (Соколова) Анна Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Мать ребёнка: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна