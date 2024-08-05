Соколов Гавриил Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Гавриил Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Соколов (?) Елисей Аггеевич

Мать: Соколова (?) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна

Рождение ребёнка
23.06.1760

Дочь: Гусева (Соколова) Агриппина Гавриловна

Мать ребёнка: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Соколова) Пелагея Гавриловна

Мать ребёнка: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Соколов Арсений Гаврилович

Мать ребёнка: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Соколов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Соколов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Соколов Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Соколов Егор Гаврилович

Мать ребёнка: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Соколова) Дарья Гавриловна

Мать ребёнка: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Соколова) Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Соколова) Анна Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1789

Сын: Соколов Яков Гаврилович

Мать ребёнка: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна

Смерть
После 1816

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