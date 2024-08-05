Соколов (?) Елисей Аггеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов (?) Елисей Аггеевич

Соколов (?) Елисей Аггеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Соколов (?) Аггей Семенович

Мать: Соколова (?) Евфимия (Офимья) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (?) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
1716

Сын: Соколов (?) Николай Елисеевич

Мать ребёнка: Соколова (?) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
1721

Сын: Соколов (?) Андрей Елисеевич

Мать ребёнка: Соколова (?) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
1724

Сын: Соколов Алексей Елисеевич

Мать ребёнка: Соколова (?) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
1727

Сын: Соколов (?) Михаил Елисеевич

Мать ребёнка: Соколова (?) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
1731

Дочь: (Соколова) Евдокия Елисеевна

Мать ребёнка: Соколова (?) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Соколов Гавриил Елисеевич

Мать ребёнка: Соколова (?) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Богрецова (Соколова) Татьяна Елисеевна

Мать ребёнка: Соколова (?) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
1737

Дочь: (Соколова) Мария Елисеевна

Мать ребёнка: Соколова (?) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Смерть
Неизвестно

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