Соколов (?) Елисей Аггеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1716
Сын: Соколов (?) Николай Елисеевич
Мать ребёнка: Соколова (?) Авдотья (Евдокия) Ивановна
Рождение ребёнка
1721
Сын: Соколов (?) Андрей Елисеевич
Мать ребёнка: Соколова (?) Авдотья (Евдокия) Ивановна
Рождение ребёнка
1724
Сын: Соколов Алексей Елисеевич
Мать ребёнка: Соколова (?) Авдотья (Евдокия) Ивановна
Рождение ребёнка
1727
Сын: Соколов (?) Михаил Елисеевич
Мать ребёнка: Соколова (?) Авдотья (Евдокия) Ивановна
Рождение ребёнка
1731
Дочь: (Соколова) Евдокия Елисеевна
Мать ребёнка: Соколова (?) Авдотья (Евдокия) Ивановна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Соколов Гавриил Елисеевич
Мать ребёнка: Соколова (?) Авдотья (Евдокия) Ивановна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Богрецова (Соколова) Татьяна Елисеевна
Мать ребёнка: Соколова (?) Авдотья (Евдокия) Ивановна
Рождение ребёнка
1737
Дочь: (Соколова) Мария Елисеевна
Мать ребёнка: Соколова (?) Авдотья (Евдокия) Ивановна
Смерть
Неизвестно