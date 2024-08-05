Соколов (?) Аггей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1659
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659
Отец: Соколов (?) Семион Игнатьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1680
Сын: Соколов (?) Иван Аггеевич
Мать ребёнка: Соколова (?) Евфимия (Офимья) Ивановна
Рождение ребёнка
1690
Сын: Соколов (?) Елисей Аггеевич
Мать ребёнка: Соколова (?) Евфимия (Офимья) Ивановна
Рождение ребёнка
1691
Дочь: (Соколова) Аксинья Аггеевна
Мать ребёнка: Соколова (?) Евфимия (Офимья) Ивановна
Рождение ребёнка
1697
Дочь: (Соколова) Анна Аггеевна
Мать ребёнка: Соколова (?) Евфимия (Офимья) Ивановна
Рождение ребёнка
1698
Сын: Соколов (?) Федосей Аггеевич
Мать ребёнка: Соколова (?) Евфимия (Офимья) Ивановна
Смерть
Неизвестно