Соколов (?) Аггей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов (?) Аггей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1659

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659

Отец: Соколов (?) Семион Игнатьев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (?) Евфимия (Офимья) Ивановна

Рождение ребёнка
1680

Сын: Соколов (?) Иван Аггеевич

Мать ребёнка: Соколова (?) Евфимия (Офимья) Ивановна

Рождение ребёнка
1690

Сын: Соколов (?) Елисей Аггеевич

Мать ребёнка: Соколова (?) Евфимия (Офимья) Ивановна

Рождение ребёнка
1691

Дочь: (Соколова) Аксинья Аггеевна

Мать ребёнка: Соколова (?) Евфимия (Офимья) Ивановна

Рождение ребёнка
1697

Дочь: (Соколова) Анна Аггеевна

Мать ребёнка: Соколова (?) Евфимия (Офимья) Ивановна

Рождение ребёнка
1698

Сын: Соколов (?) Федосей Аггеевич

Мать ребёнка: Соколова (?) Евфимия (Офимья) Ивановна

Смерть
Неизвестно

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