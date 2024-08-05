Соколова (?) Евфимия (Офимья) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1645
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1645
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1680
Сын: Соколов (?) Иван Аггеевич
Отец ребёнка: Соколов (?) Аггей Семенович
Рождение ребёнка
1690
Сын: Соколов (?) Елисей Аггеевич
Отец ребёнка: Соколов (?) Аггей Семенович
Рождение ребёнка
1691
Дочь: (Соколова) Аксинья Аггеевна
Отец ребёнка: Соколов (?) Аггей Семенович
Рождение ребёнка
1697
Дочь: (Соколова) Анна Аггеевна
Отец ребёнка: Соколов (?) Аггей Семенович
Рождение ребёнка
1698
Сын: Соколов (?) Федосей Аггеевич
Отец ребёнка: Соколов (?) Аггей Семенович
Смерть
Неизвестно