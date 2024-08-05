Соколова (?) Евфимия (Офимья) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (?) Евфимия (Офимья) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1645

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1645

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов (?) Аггей Семенович

Рождение ребёнка
1680

Сын: Соколов (?) Иван Аггеевич

Отец ребёнка: Соколов (?) Аггей Семенович

Рождение ребёнка
1690

Сын: Соколов (?) Елисей Аггеевич

Отец ребёнка: Соколов (?) Аггей Семенович

Рождение ребёнка
1691

Дочь: (Соколова) Аксинья Аггеевна

Отец ребёнка: Соколов (?) Аггей Семенович

Рождение ребёнка
1697

Дочь: (Соколова) Анна Аггеевна

Отец ребёнка: Соколов (?) Аггей Семенович

Рождение ребёнка
1698

Сын: Соколов (?) Федосей Аггеевич

Отец ребёнка: Соколов (?) Аггей Семенович

Смерть
Неизвестно

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