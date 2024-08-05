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Соколов (?) Иван Аггеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Соколов (?) Аггей Семенович

Мать: Соколова (?) Евфимия (Офимья) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Аверкиевна

Рождение ребёнка
1706

Дочь: (Соколова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Фекла Аверкиевна

Рождение ребёнка
1707

Дочь: (Соколова) Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Фекла Аверкиевна

Рождение ребёнка
1709

Сын: Соколов (?) Яков Иванович

Мать ребёнка: Фекла Аверкиевна

Рождение ребёнка
1712

Сын: Соколов (?) Николай Иванович

Мать ребёнка: Фекла Аверкиевна

Смерть
Неизвестно

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