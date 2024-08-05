Соколов (?) Иван Аггеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Аверкиевна
Рождение ребёнка
1706
Дочь: (Соколова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Фекла Аверкиевна
Рождение ребёнка
1707
Дочь: (Соколова) Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Фекла Аверкиевна
Рождение ребёнка
1709
Сын: Соколов (?) Яков Иванович
Мать ребёнка: Фекла Аверкиевна
Рождение ребёнка
1712
Сын: Соколов (?) Николай Иванович
Мать ребёнка: Фекла Аверкиевна
Смерть
Неизвестно