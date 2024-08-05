Фекла Аверкиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Аверкиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов (?) Иван Аггеевич

Рождение ребёнка
1706

Дочь: (Соколова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Соколов (?) Иван Аггеевич

Рождение ребёнка
1707

Дочь: (Соколова) Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Соколов (?) Иван Аггеевич

Рождение ребёнка
1709

Сын: Соколов (?) Яков Иванович

Отец ребёнка: Соколов (?) Иван Аггеевич

Рождение ребёнка
1712

Сын: Соколов (?) Николай Иванович

Отец ребёнка: Соколов (?) Иван Аггеевич

Смерть
Неизвестно

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