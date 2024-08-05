Фекла Аверкиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1706
Дочь: (Соколова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Соколов (?) Иван Аггеевич
Рождение ребёнка
1707
Дочь: (Соколова) Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Соколов (?) Иван Аггеевич
Рождение ребёнка
1709
Сын: Соколов (?) Яков Иванович
Отец ребёнка: Соколов (?) Иван Аггеевич
Рождение ребёнка
1712
Сын: Соколов (?) Николай Иванович
Отец ребёнка: Соколов (?) Иван Аггеевич
Смерть
Неизвестно