Соколова (?) Авдотья (Евдокия) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (?) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов (?) Елисей Аггеевич

Рождение ребёнка
1716

Сын: Соколов (?) Николай Елисеевич

Отец ребёнка: Соколов (?) Елисей Аггеевич

Рождение ребёнка
1721

Сын: Соколов (?) Андрей Елисеевич

Отец ребёнка: Соколов (?) Елисей Аггеевич

Рождение ребёнка
1724

Сын: Соколов Алексей Елисеевич

Отец ребёнка: Соколов (?) Елисей Аггеевич

Рождение ребёнка
1727

Сын: Соколов (?) Михаил Елисеевич

Отец ребёнка: Соколов (?) Елисей Аггеевич

Рождение ребёнка
1731

Дочь: (Соколова) Евдокия Елисеевна

Отец ребёнка: Соколов (?) Елисей Аггеевич

Рождение ребёнка
1733

Сын: Соколов Гавриил Елисеевич

Отец ребёнка: Соколов (?) Елисей Аггеевич

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Богрецова (Соколова) Татьяна Елисеевна

Отец ребёнка: Соколов (?) Елисей Аггеевич

Рождение ребёнка
1737

Дочь: (Соколова) Мария Елисеевна

Отец ребёнка: Соколов (?) Елисей Аггеевич

Смерть
Неизвестно

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