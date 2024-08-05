Соколова (?) Авдотья (Евдокия) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1716
Сын: Соколов (?) Николай Елисеевич
Отец ребёнка: Соколов (?) Елисей Аггеевич
Рождение ребёнка
1721
Сын: Соколов (?) Андрей Елисеевич
Отец ребёнка: Соколов (?) Елисей Аггеевич
Рождение ребёнка
1724
Сын: Соколов Алексей Елисеевич
Отец ребёнка: Соколов (?) Елисей Аггеевич
Рождение ребёнка
1727
Сын: Соколов (?) Михаил Елисеевич
Отец ребёнка: Соколов (?) Елисей Аггеевич
Рождение ребёнка
1731
Дочь: (Соколова) Евдокия Елисеевна
Отец ребёнка: Соколов (?) Елисей Аггеевич
Рождение ребёнка
1733
Сын: Соколов Гавриил Елисеевич
Отец ребёнка: Соколов (?) Елисей Аггеевич
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Богрецова (Соколова) Татьяна Елисеевна
Отец ребёнка: Соколов (?) Елисей Аггеевич
Рождение ребёнка
1737
Дочь: (Соколова) Мария Елисеевна
Отец ребёнка: Соколов (?) Елисей Аггеевич
Смерть
Неизвестно