Богрецова (Соколова) Татьяна Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Богрецов Никита Фокиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Богрецов Никита Фокиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Богрецов Никита Фокиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Богрецов Никита Фокиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Богрецова) Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Богрецов Никита Фокиевич
Смерть
Неизвестно