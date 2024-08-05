Богрецова (Соколова) Татьяна Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богрецова (Соколова) Татьяна Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Соколов (?) Елисей Аггеевич

Мать: Соколова (?) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богрецов Фёдор Никитич

Отец ребёнка: Богрецов Никита Фокиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богрецов Пётр Никитич

Отец ребёнка: Богрецов Никита Фокиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богрецов Иван Никитич

Отец ребёнка: Богрецов Никита Фокиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богрецов Матвей Никитич

Отец ребёнка: Богрецов Никита Фокиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богрецов Никита Фокиевич

Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Богрецова) Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Богрецов Никита Фокиевич

Смерть
Неизвестно

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