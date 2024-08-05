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Богрецов Никита Фокиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Богрецов Фока Саввич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богрецов Иван Никитич

Мать ребёнка: Богрецова (Соколова) Татьяна Елисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богрецова (Соколова) Татьяна Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богрецов Пётр Никитич

Мать ребёнка: Богрецова (Соколова) Татьяна Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богрецов Матвей Никитич

Мать ребёнка: Богрецова (Соколова) Татьяна Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богрецов Фёдор Никитич

Мать ребёнка: Богрецова (Соколова) Татьяна Елисеевна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Богрецова) Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Богрецова (Соколова) Татьяна Елисеевна

Смерть
1783

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