Богрецов Никита Фокиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Богрецов Фока Саввич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Богрецова (Соколова) Татьяна Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Богрецова (Соколова) Татьяна Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Богрецова (Соколова) Татьяна Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Богрецова (Соколова) Татьяна Елисеевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Богрецова) Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Богрецова (Соколова) Татьяна Елисеевна
Смерть
1783