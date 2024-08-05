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Соколов Алексей Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

До 1774

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Соколов (?) Елисей Аггеевич

Мать: Соколова (?) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Соколов Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Соколова Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Берескина (Соколова) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Соколова Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Соколов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Соколова Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
26.07.1760

Дочь: (Соколова) Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Соколова Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Соколов Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Соколова Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Соколова) Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Соколова Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Лихарев Иван (Второй) Алексеевич

Мать ребёнка: Соколова Акулина Алексеевна

Смерть
До 1774

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