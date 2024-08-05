Лихарев Иван (Второй) Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Лихарева) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Лихарева Степанида Трофимовна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Лихарева) Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Лихарева Степанида Трофимовна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Соколов (Лихарев) Андрей Иванович
Мать ребёнка: Лихарева Степанида Трофимовна
Смерть
Неизвестно