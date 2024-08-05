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Лихарев Иван (Второй) Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Соколов Алексей Елисеевич

Мать: Соколова Акулина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихарева Степанида Трофимовна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Лихарева) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Лихарева Степанида Трофимовна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Лихарева) Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Лихарева Степанида Трофимовна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Соколов (Лихарев) Андрей Иванович

Мать ребёнка: Лихарева Степанида Трофимовна

Смерть
Неизвестно

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