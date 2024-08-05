Лихарева Степанида Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Лихарева) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Лихарев Иван (Второй) Алексеевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Лихарева) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Лихарев Иван (Второй) Алексеевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Соколов (Лихарев) Андрей Иванович
Отец ребёнка: Лихарев Иван (Второй) Алексеевич
Смерть
Неизвестно