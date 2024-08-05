Лихарева Степанида Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихарева Степанида Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихарев Иван (Второй) Алексеевич

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Лихарева) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Лихарев Иван (Второй) Алексеевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Лихарева) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Лихарев Иван (Второй) Алексеевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Соколов (Лихарев) Андрей Иванович

Отец ребёнка: Лихарев Иван (Второй) Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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