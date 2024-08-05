Соколова Акулина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова Акулина Алексеевна

Соколова Акулина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1796

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Алексей Елисеевич

Рождение ребёнка
1752

Сын: Соколов Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Елисеевич

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Берескина (Соколова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Елисеевич

Рождение ребёнка
1759

Сын: Соколов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Елисеевич

Рождение ребёнка
26.07.1760

Дочь: (Соколова) Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Елисеевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Соколов Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Елисеевич

Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Соколова) Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Елисеевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Лихарев Иван (Второй) Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Елисеевич

Смерть
После 1796

Мы используем куки для улучшения работы сайта.