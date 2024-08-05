Соколова Акулина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Соколов Алексей Елисеевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Берескина (Соколова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Елисеевич
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Соколов Алексей Елисеевич
Рождение ребёнка
26.07.1760
Дочь: (Соколова) Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Елисеевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Соколов Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Соколов Алексей Елисеевич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Соколова) Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Елисеевич
Рождение ребёнка
1769
Сын: Лихарев Иван (Второй) Алексеевич
Отец ребёнка: Соколов Алексей Елисеевич
Смерть
После 1796