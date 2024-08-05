Соколов Андрей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соколова) Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: (Соколова) Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соколова) Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: (Соколова) Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Соколова) Ирина Андреевна
Мать ребёнка: (Соколова) Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: (Соколова) Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Соколова) Наталья Андреевна
Мать ребёнка: (Соколова) Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Соколова) Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: (Соколова) Агриппина Михайловна
Смерть
Неизвестно