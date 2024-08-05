Соколов Андрей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Андрей Гаврилович

Соколов Андрей Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Соколов Гавриил Елисеевич

Мать: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Соколова) Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соколова) Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: (Соколова) Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соколова) Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: (Соколова) Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Соколова) Ирина Андреевна

Мать ребёнка: (Соколова) Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Соколов Иван Андреевич

Мать ребёнка: (Соколова) Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Соколова) Наталья Андреевна

Мать ребёнка: (Соколова) Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Соколова) Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: (Соколова) Агриппина Михайловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.