(Соколова) Агриппина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соколова) Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Соколов Андрей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соколова) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Соколов Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Соколова) Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Соколов Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Соколов Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Соколова) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Соколов Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Соколова) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Соколов Андрей Гаврилович
Смерть
Неизвестно