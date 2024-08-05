(Соколова) Агриппина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соколова) Агриппина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соколова) Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Соколов Андрей Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соколова) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Соколов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Соколова) Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Соколов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Соколов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Соколов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Соколова) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Соколов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Соколова) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Соколов Андрей Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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