Соколов Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Ирина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Соколова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Ксения Фёдоровна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Соколова Ксения Фёдоровна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Соколов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Соколова Ксения Фёдоровна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Соколова Ксения Фёдоровна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Соколова) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Ксения Фёдоровна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Соколова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Соколова Ирина Сергеевна
Смерть
1821