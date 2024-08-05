Соколов Иван Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Иван Гаврилович

Соколов Иван Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Соколов Гавриил Елисеевич

Мать: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Ирина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Ксения Фёдоровна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Соколова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Ксения Фёдоровна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Соколов Василий Иванович

Мать ребёнка: Соколова Ксения Фёдоровна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Соколов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Соколова Ксения Фёдоровна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Соколов Антип Иванович

Мать ребёнка: Соколова Ксения Фёдоровна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Соколова) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Ксения Фёдоровна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Соколова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Соколов Глеб Иванович

Мать ребёнка: Соколова Ирина Сергеевна

Смерть
1821

Мы используем куки для улучшения работы сайта.