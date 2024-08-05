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Соколов Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Соколов Иван Гаврилович

Мать: Соколова Ксения Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Февронья Степановна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Соколов Флегонт Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова Февронья Степановна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Смирнов Мефодий Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова Февронья Степановна

Смерть
До 1834

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