Соколов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Соколов Иван Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Сын: Соколов Флегонт Григорьевич
Мать ребёнка: Соколова Февронья Степановна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Смирнов Мефодий Григорьевич
Мать ребёнка: Соколова Февронья Степановна
Смерть
До 1834