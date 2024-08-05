Соколова Ксения Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Соколова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Соколов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Соколов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Соколов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Соколов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Соколова) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Гаврилович