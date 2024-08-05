Соколова Ксения Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Ксения Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Соколова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Соколов Василий Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Соколов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Соколов Антип Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Соколова) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Гаврилович

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