Соколова Февронья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова Февронья Степановна

Соколова Февронья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Соколов Флегонт Григорьевич

Отец ребёнка: Соколов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Смирнов Мефодий Григорьевич

Отец ребёнка: Соколов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.