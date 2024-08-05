Соколова Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ложкин Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Соколова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Соколов Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно