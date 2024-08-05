Соколова Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Ирина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложкин Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Соколова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Соколов Глеб Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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