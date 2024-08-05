Соколов Василий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Соколова (Березкина) Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Соколов Герасим Васильевич
Мать ребёнка: Соколова (Березкина) Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Соколова (Березкина) Ирина Петровна
Смерть
Неизвестно