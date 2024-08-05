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Соколов Василий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Соколов Гавриил Елисеевич

Мать: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Березкина) Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Соколов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Соколова (Березкина) Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Соколов Герасим Васильевич

Мать ребёнка: Соколова (Березкина) Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Соколов Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Соколова (Березкина) Ирина Петровна

Смерть
Неизвестно

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