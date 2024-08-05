Соколова (Березкина) Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Соколов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Соколов Герасим Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Соколов Василий Гаврилович
Смерть
Неизвестно