Соколова (Березкина) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Березкина) Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Соколов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Соколов Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Соколов Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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