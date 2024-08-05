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Соколов Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

До 1857

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Соколов Василий Гаврилович

Мать: Соколова (Березкина) Ирина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Соколова) Ольга Павловна

Мать ребёнка: Соколова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Соколова) Александра Павловна

Мать ребёнка: Соколова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Соколов Андрей Павлович

Мать ребёнка: Соколова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Соколов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Соколова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Соколова) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Соколова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Соколов Иван Павлович

Мать ребёнка: Соколова Мария Яковлевна

Смерть
До 1857

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