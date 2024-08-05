Соколов Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиДо 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Соколова) Ольга Павловна
Мать ребёнка: Соколова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Соколова) Александра Павловна
Мать ребёнка: Соколова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Соколова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Соколова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Соколова) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Соколова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Соколова Мария Яковлевна
Смерть
До 1857