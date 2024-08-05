Соколова Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти16.06.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Соколова) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Соколов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Соколова) Александра Павловна
Отец ребёнка: Соколов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Соколов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Соколов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Соколова) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Соколов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Соколов Павел Васильевич
Смерть
16.06.1875