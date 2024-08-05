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Соколова Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

16.06.1875

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Соколова) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Соколов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Соколова) Александра Павловна

Отец ребёнка: Соколов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Соколов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Соколов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Соколов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Соколов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Соколова) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Соколов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Соколов Иван Павлович

Отец ребёнка: Соколов Павел Васильевич

Смерть
16.06.1875

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