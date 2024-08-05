Соколов Герасим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Соколова) Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Соколова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Соколова) Екатерина Герасимовна
Мать ребёнка: Соколова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Соколова) Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Соколова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно