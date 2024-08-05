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Соколов Герасим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Соколов Василий Гаврилович

Мать: Соколова (Березкина) Ирина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Соколова) Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: Соколова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Соколова) Екатерина Герасимовна

Мать ребёнка: Соколова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Соколова) Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Соколова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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