Соколова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Соколова) Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Соколов Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Соколова) Екатерина Герасимовна

Отец ребёнка: Соколов Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Соколова) Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Соколов Герасим Васильевич

Смерть
Неизвестно

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