Соколова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Соколова) Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Соколов Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Соколова) Екатерина Герасимовна
Отец ребёнка: Соколов Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Соколова) Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Соколов Герасим Васильевич
Смерть
Неизвестно