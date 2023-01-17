Соколов Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.10.1905
Дата смерти07.06.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1905
Отец: Соколов Михаил
Рождение ребёнка
01.07.1925
Сын: Соколов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Соколова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
15.09.1927
Дочь: Осипенко Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Соколова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
15.10.1928
Сын: Соколов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Соколова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
04.04.1930
Сын: Соколов Николай
Мать ребёнка: Соколова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
02.02.1933
Сын: Соколов Евгений
Мать ребёнка: Соколова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
25.09.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
06.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
13.03.1939
Сын: Соколов Валентин
Мать ребёнка: Соколова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Соколов Виктор
Мать ребёнка: Соколова Федосья Алексеевна
Смерть
07.06.1974