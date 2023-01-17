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Соколов Алексей Михайлович

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Место рождения

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.10.1905

Дата смерти

07.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1905

Отец: Соколов Михаил

Мать: Соколова Наталья Леоновна

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1925

Сын: Соколов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Соколова Федосья Алексеевна

Рождение ребёнка
15.09.1927

Дочь: Осипенко Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Соколова Федосья Алексеевна

Рождение ребёнка
15.10.1928

Сын: Соколов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Соколова Федосья Алексеевна

Рождение ребёнка
04.04.1930

Сын: Соколов Николай

Мать ребёнка: Соколова Федосья Алексеевна

Рождение ребёнка
02.02.1933

Сын: Соколов Евгений

Мать ребёнка: Соколова Федосья Алексеевна

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Федосья Алексеевна

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Федосья Алексеевна

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1939

Сын: Соколов Валентин

Мать ребёнка: Соколова Федосья Алексеевна

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Соколов Виктор

Мать ребёнка: Соколова Федосья Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.06.1974
Москва, город федерального значения Москва
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