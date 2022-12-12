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Соколов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1930

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1930

Отец: Соколов Алексей Михайлович

Мать: Соколова Федосья Алексеевна

Рождение ребёнка
05.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Галина

Раевка, Шортандинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
12.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Галина

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2009
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