Соколов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1930
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1930
Рождение ребёнка
05.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Галина
Раевка, Шортандинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
12.07.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Галина
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2009