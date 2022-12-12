Соколов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Виктор

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1947

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Соколов Алексей Михайлович

Мать: Соколова Федосья Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1950
Москва, город федерального значения Москва
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