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Соколов Михаил

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Место рождения

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.11.1864

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1864

Отец: Соколов Михей Стефанов

Мать: скрыто настройками приватности

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
06.11.1864
Никольская церковь села Потапова Колокольненской волости Гжатского уезда Смоленской губернии
Godparents:Колокольненской волости деревни Красицы крестьянин Афанасий Васильев и дворового человека жена Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
15.09.1888

Дочь: Жукова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Соколова Наталья Леоновна

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1891

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Соколова Наталья Леоновна

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.10.1905

Сын: Соколов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Соколова Наталья Леоновна

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Соколова Наталья Леоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Соколова Наталья Леоновна

Смерть
1940
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