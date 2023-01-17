Соколов Михаил
Место рождения
Дата рождения04.11.1864
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1864
Отец: Соколов Михей Стефанов
Мать: скрыто настройками приватности
Крещение
06.11.1864
Никольская церковь села Потапова Колокольненской волости Гжатского уезда Смоленской губернии
Godparents:Колокольненской волости деревни Красицы крестьянин Афанасий Васильев и дворового человека жена Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
15.09.1888
Дочь: Жукова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Соколова Наталья Леоновна
Рождение ребёнка
01.04.1891
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Соколова Наталья Леоновна
Рождение ребёнка
05.10.1905
Сын: Соколов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Соколова Наталья Леоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Соколова Наталья Леоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соколова Наталья Леоновна
Смерть
1940