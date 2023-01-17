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Соколов Михей Стефанов

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Место рождения

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Стефан Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Соколов Федор Михеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около ?.02.1858

Дочь: Авдотья Михеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.11.1864

Сын: Соколов Михаил

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Пелагея Михеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Илия Михеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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