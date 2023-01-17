Соколов Михей Стефанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Стефан Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около ?.02.1858
Дочь: Авдотья Михеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.11.1864
Сын: Соколов Михаил
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Пелагея Михеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно