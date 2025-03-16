Наталья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти29.01.1877 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1823 ст.
Муж: Стефан Елисеевич
Рождение ребёнка
17.06.1828 ст.
Дочь: Агриппина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Елисеевич
Рождение ребёнка
07.08.1831 ст.
Отец ребёнка: Стефан Елисеевич
воспреемники Крестьянин деревни Красиц Игнат Григорьев и дворовая жена Евдокия Осипова
Рождение ребёнка
16.03.1834 ст.
Дочь: Агафья Степанова
Отец ребёнка: Стефан Елисеевич
Рождение ребёнка
02.06.1835
Сын: Дмитрий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Елисеевич
Смерть
29.01.1877 ст.
70 лет