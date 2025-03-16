Наталья Иванова Около 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наталья Иванова

Место рождения

Кошкина, Воронцовская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

29.01.1877 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошкина, Воронцовская волость, Гжатский уезд
Бракосочетание
11.11.1823 ст.

Муж: Стефан Елисеевич

Рождение ребёнка
17.06.1828 ст.

Дочь: Агриппина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Елисеевич

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.08.1831 ст.

Сын: Соколов Михей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Елисеевич

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
воспреемники Крестьянин деревни Красиц Игнат Григорьев и дворовая жена Евдокия Осипова
Рождение ребёнка
16.03.1834 ст.

Дочь: Агафья Степанова

Отец ребёнка: Стефан Елисеевич

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1835

Сын: Дмитрий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Елисеевич

Смерть
29.01.1877 ст.
Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
70 лет

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