Стефан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Дмитрий Стефанов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно