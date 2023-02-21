Стефан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефан Петрович

Стефан Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Соколов Михей Стефанов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Дмитрий Стефанов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close