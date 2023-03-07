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Пелагея Михеевна

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Место рождения

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1832 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Соколов Михей Стефанов

Мать: скрыто настройками приватности

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.06.1891

Муж: Прохор Петрович

Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Потапово, Никольская церковь
Witnesses:По жениху: Колокольненской волости деревни Зарубина крестьянин Павел Косьмин и той же волости деревни Красицы крестьянин Косьма Антонов. По невесте: той же волости деревни Красицы крестьяне ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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