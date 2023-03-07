Пелагея Михеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Соколов Михей Стефанов
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
30.06.1891
Муж: Прохор Петрович
Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Потапово, Никольская церковь
Witnesses:По жениху: Колокольненской волости деревни Зарубина крестьянин Павел Косьмин и той же волости деревни Красицы крестьянин Косьма Антонов. По невесте: той же волости деревни Красицы крестьяне ... Показать все
Смерть
Неизвестно