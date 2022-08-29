Прохор Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1891
Жена: Пелагея Михеевна
Witnesses:По жениху: Колокольненской волости деревни Зарубина крестьянин Павел Косьмин и той же волости деревни Красицы крестьянин Косьма Антонов. По невесте: той же волости деревни Красицы крестьяне ... Показать все
Смерть
Неизвестно