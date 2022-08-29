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Прохор Петрович

Место рождения

Зарубина, Воронцовская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Зарубина, Воронцовская волость, Гжатский уезд
Бракосочетание
30.06.1891

Жена: Пелагея Михеевна

Witnesses:По жениху: Колокольненской волости деревни Зарубина крестьянин Павел Косьмин и той же волости деревни Красицы крестьянин Косьма Антонов. По невесте: той же волости деревни Красицы крестьяне ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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