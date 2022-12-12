(Соколова) Мария
Место рождения
Дата рождения01.04.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1891
Отец: Соколов Михаил
Крещение
03.04.1891
Никольская церковь села Потапова Колокольненской волости Гжатского уезда Смоленской губернии
Godparents:Колокольненской волости деревни Красицы крестьянин Дмитрий Селиверстов и крестьянская девица Пелагея Михеева
Смерть
Неизвестно