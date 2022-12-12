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(Соколова) Мария

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Место рождения

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.04.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1891

Отец: Соколов Михаил

Мать: Соколова Наталья Леоновна

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
03.04.1891
Никольская церковь села Потапова Колокольненской волости Гжатского уезда Смоленской губернии
Godparents:Колокольненской волости деревни Красицы крестьянин Дмитрий Селиверстов и крестьянская девица Пелагея Михеева
Смерть
Неизвестно
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