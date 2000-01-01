Соколов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Михаил Михайлович

Соколов Михаил Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Михаил

Мать: Соколова Наталья Леоновна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Соколов Леонид Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Петр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close