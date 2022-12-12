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Соколова Наталья Леоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Леон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1888

Дочь: Жукова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Соколов Михаил

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1891

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Соколов Михаил

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.10.1905

Сын: Соколов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Соколов Михаил

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Соколов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Соколов Михаил

Смерть
1908
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