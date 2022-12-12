Соколова Наталья Леоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти1908
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Леон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1888
Дочь: Жукова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Соколов Михаил
Рождение ребёнка
01.04.1891
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Соколов Михаил
Рождение ребёнка
05.10.1905
Сын: Соколов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Соколов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Соколов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соколов Михаил
Смерть
1908