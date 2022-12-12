Соколова (Крупенникова) Федосья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения11.06.1902
Дата смерти02.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1902
Рождение ребёнка
01.07.1925
Сын: Соколов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Соколов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
15.09.1927
Дочь: Осипенко Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
15.10.1928
Сын: Соколов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Соколов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
04.04.1930
Сын: Соколов Николай
Отец ребёнка: Соколов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
02.02.1933
Сын: Соколов Евгений
Отец ребёнка: Соколов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
25.09.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
06.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
13.03.1939
Сын: Соколов Валентин
Отец ребёнка: Соколов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Соколов Виктор
Отец ребёнка: Соколов Алексей Михайлович
Смерть
02.04.1989
Похороны
Неизвестно