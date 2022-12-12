Соколова (Крупенникова) Федосья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Крупенникова) Федосья Алексеевна

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Место рождения

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.06.1902

Дата смерти

02.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1902

Отец: Крупенников Алексей Иванович

Мать: Крупенникова Евдокия Прохоровна

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1925

Сын: Соколов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
15.09.1927

Дочь: Осипенко Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
15.10.1928

Сын: Соколов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
04.04.1930

Сын: Соколов Николай

Отец ребёнка: Соколов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
02.02.1933

Сын: Соколов Евгений

Отец ребёнка: Соколов Алексей Михайлович

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Алексей Михайлович

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Алексей Михайлович

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1939

Сын: Соколов Валентин

Отец ребёнка: Соколов Алексей Михайлович

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Соколов Виктор

Отец ребёнка: Соколов Алексей Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.04.1989
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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